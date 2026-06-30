चंडीगढ़ में रातें भी बनीं 'तपती भट्टी', 30 डिग्री पार हुआ पारा; जानें कब होगी बारिश

जल्द ही बारिश होने वाली है- IMD

शहर में नमी का स्तर भी 41 से 71 प्रतिशत के बीच काफी ऊंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश और आसमान में छाए बादलों के कारण वातावरण में काफी चिपचिपापन महसूस हो रहा है। राहत की बात यह है कि IMD ने जल्द ही मानसून पूर्व बारिश की संभावना जताई है। 2 जुलाई से एक और पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जब तक बारिश नहीं आती, तब तक दिन का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और रातें भी 30 डिग्री सेल्सियस के करीब बनी रहेंगी। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुद को ठंडा रखें और पर्याप्त पानी पीते रहें।