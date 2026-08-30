चंडीगढ़: पुलिस की आंखों में मिर्च झोंककर भागा हेरोइन तस्कर

दीपक थापा की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले ही हुई थी। पुलिस ने एक अभियान में करीब 500 ग्राम हेरोइन जब्त की थी। इस मामले में एक अन्य आरोपी ने थापा का नाम बताया था, जिससे पुलिस को पता चला कि वह बड़े तस्करों के गिरोह का हिस्सा है।

इसी जानकारी के आधार पर पुलिस उसके घर पहुंची थी। थापा के फरार होने के बाद मलोया पुलिस ने उसकी मां और थापा दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन, यह संदिग्ध अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।