चक्रवात 'मुरासु' का असर: आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैराज के गेट खुले, कृष्णा नदी में बह रहा 71,000 क्यूसेक पानी
चक्रवात मुरासु मध्य आंध्र प्रदेश में तेज बारिश और संभावित बाढ़ ला सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने और अधिक बारिश का अनुमान जताया है। इस स्थिति को संभालने के लिए, अधिकारियों ने प्रकाशम बैराज से आस-पास की नहरों में पानी छोड़ना बंद कर दिया है।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि और ज्यादा बाढ़ न आए, क्योंकि बैराज में कीसारा, मुन्नेरू और बुदामेरू धाराओं से लगातार पानी आ रहा है।
प्रकाशम बैराज के गेट खुले
आज सुबह प्रकाशम बैराज में पानी का स्तर 12 फीट पहुंचने के बाद, इसके सभी 70 गेट खोल दिए गए हैं। इन गेटों से कृष्णा नदी में 71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
बारिश का कहर जबरदस्त रहा है। पालनाडू जिले के एडलापाडू में तो एक ही दिन में 269.45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा, चिंतलपाडु और घंटसाला में भी खूब पानी बरसा है। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों के सभी लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी पर ध्यान देने की अपील की है।