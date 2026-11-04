चक्रवात 'मुरासु' का असर: आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैराज के गेट खुले, कृष्णा नदी में बह रहा 71,000 क्यूसेक पानी

आज सुबह प्रकाशम बैराज में पानी का स्तर 12 फीट पहुंचने के बाद, इसके सभी 70 गेट खोल दिए गए हैं। इन गेटों से कृष्णा नदी में 71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

बारिश का कहर जबरदस्त रहा है। पालनाडू जिले के एडलापाडू में तो एक ही दिन में 269.45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा, चिंतलपाडु और घंटसाला में भी खूब पानी बरसा है। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों के सभी लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी पर ध्यान देने की अपील की है।