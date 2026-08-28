बुलंदशहर में कोहराम: रोडवेज बस-ट्रक की भीषण टक्कर में बच्ची समेत 2 की मौत

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने आपातकालीन सेवाओं को जानकारी दी। सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं। वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना कैसे हुई, वहीं यातायात पुलिस ने हाईवे पर फंसे वाहनों को हटाकर ट्रैफिक को भी सुचारू कर दिया है।