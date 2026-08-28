बुलंदशहर में कोहराम: रोडवेज बस-ट्रक की भीषण टक्कर में बच्ची समेत 2 की मौत
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शुक्रवार की सुबह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से कानपुर जा रही एक रोडवेज बस बघराई कट पर एक डंप ट्रक से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में 7 साल की एक बच्ची और बबली नाम की महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं करीब 20 लोग घायल हो गए।
घायलों का बचाव हुआ, पुलिस जांच कर रही
हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने आपातकालीन सेवाओं को जानकारी दी। सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं। वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना कैसे हुई, वहीं यातायात पुलिस ने हाईवे पर फंसे वाहनों को हटाकर ट्रैफिक को भी सुचारू कर दिया है।