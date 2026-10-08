उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ट्रैक्टर से कुचलकर 3 की हत्या, आरोपी भी घायल

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 गांवों के बीच का विवाद जानलेवा हो गया। बुधवार की रात शराब की दुकान पर जमा भीड़ के बीच एक ट्रैक्टर घुस गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

इस भयानक घटना में बाबूराम, महेंद्र और उदयवीर नाम के 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने दातियाना गांव के वीरेंद्र को इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया है।