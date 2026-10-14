भोपाल में शराबी पति ने बेवफाई के शक में पत्नी से की मारपीट
भोपाल में घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। यह घटना मंगलवार को उनके घर पर हुई।
बताया जा रहा है कि पति नशे में था और बच्चों के सामने ही उसने अपनी पत्नी को लौकी से पीटा। शुक्र है कि महिला अब अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर है।
पुलिस ने दर्ज किए गंभीर आरोप, पति की तलाश जारी
मंगलवार को पति अपनी पत्नी को अपनी शंकाओं के चलते जांच कराने के लिए अस्पताल ले गया था। लेकिन घर वापस आते ही मामला और बिगड़ गया।
पहले भी एक बार इनके बीच झगड़ा हुआ था, तब आस-पास के लोगों ने दखल देकर दंपति को समझाया-बुझाया था। लेकिन बाद में यह विवाद हिंसक हो गया।
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पति की तलाश में सक्रिय रूप से जुटी हुई है, ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।