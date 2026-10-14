भोपाल में शराबी पति ने बेवफाई के शक में पत्नी से की मारपीट

मंगलवार को पति अपनी पत्नी को अपनी शंकाओं के चलते जांच कराने के लिए अस्पताल ले गया था। लेकिन घर वापस आते ही मामला और बिगड़ गया।

पहले भी एक बार इनके बीच झगड़ा हुआ था, तब आस-पास के लोगों ने दखल देकर दंपति को समझाया-बुझाया था। लेकिन बाद में यह विवाद हिंसक हो गया।

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पति की तलाश में सक्रिय रूप से जुटी हुई है, ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।