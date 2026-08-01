भिवंडी में मौत का अपार्टमेंट, 10 की जान जाने के बाद मालिक-ठेकेदार पर मामला दर्ज

बचाव टीमों ने पूरी रात मलबा हटाने में कड़ी मेहनत की, ताकि मलबे में कोई फंसा न रह जाए। इस दौरान 3 लोगों को जीवित निकाला गया, जिनकी पहचान अभय कुमार, दीपक कुमार यादव और संगीता प्रजापति के तौर पर हुई है।

इमारत मालिक ने 2020 से लगातार मिल रही चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। साथ ही, बिना इजाजत मरम्मत का काम कराने वाले ठेकेदार पर भी अब मामला दर्ज कर लिया गया है। इस दर्दनाक घटना ने भिवंडी की 135 अन्य असुरक्षित इमारतों पर भी सबका ध्यान खींच लिया है, जिन्हें जल्द ही खाली कराया जाना है।