हाथियों का डबल अटैक, बेलूर में 48 घंटे में दो मौतें, सहमे ग्रामीण सुरक्षा की मांग पर अड़े

दूसरे हमले के बाद, इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वन विभाग से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

वन अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन लोग सिर्फ वादे नहीं, बल्कि ठोस उपाय चाहते हैं। उनकी मांग है कि गांवों और कॉफी बागानों को हाथियों से बचाने के लिए खाई (ट्रेंच) खोदी जाए या फिर सोलर फेंस लगाए जाएं।

पूरा समुदाय उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही बदलाव होंगे ताकि हर कोई फिर से सुरक्षित महसूस कर सके।