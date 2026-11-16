हाथियों का डबल अटैक, बेलूर में 48 घंटे में दो मौतें, सहमे ग्रामीण सुरक्षा की मांग पर अड़े
कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर तालुके में एक कॉफी बागान में काम कर रहे 60 साल के हाफीज उर रहमान को एक हाथी ने मार डाला। यह घटना, पास के ही एक गांव में 65 साल की जयम्मा की भी इसी तरह हाथी के हमले में मौत होने के ठीक दो दिन बाद हुई।
सिर्फ 48 घंटों के भीतर हुई इन दो भयानक घटनाओं ने स्थानीय लोगों को डरा दिया है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं।
निवासियों ने खाई और सोलर फेंस की मांग की
दूसरे हमले के बाद, इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वन विभाग से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
वन अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन लोग सिर्फ वादे नहीं, बल्कि ठोस उपाय चाहते हैं। उनकी मांग है कि गांवों और कॉफी बागानों को हाथियों से बचाने के लिए खाई (ट्रेंच) खोदी जाए या फिर सोलर फेंस लगाए जाएं।
पूरा समुदाय उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही बदलाव होंगे ताकि हर कोई फिर से सुरक्षित महसूस कर सके।