बांदा 48.2 डिग्री तापमान के साथ क्यों बना देश की सबसे गर्म इलाका?

वनों की कटाई और खनन ने बैंडा की गर्मी को बढ़ाया

सामने आया है कि बांदा की गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं है। पिछले कई सालों से हुई वनों की कटाई, जल स्रोतों का सूखना, केन नदी के पास खनन और खाली पड़े खेतों ने यहां के हालात और खराब कर दिए हैं, जिससे यह शहर एक तरह से मानव निर्मित गर्मी का केंद्र बन गया है। जलवायु कार्यकर्ता संजय सिंह बताते हैं कि तालाबों और पहाड़ियों के खत्म होने से इस इलाके का संतुलन बुरी तरह गड़बड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन लोगों को दोपहर के समय घर के अंदर रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन बहुत से दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम बंद करना संभव नहीं है।