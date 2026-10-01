राम मंदिर में दान चोरी रोकने के लिए सुरक्षा सख्त, कर्मचारी पहनेंगे बिना जेब वाले कपड़े

ये सारे नए बदलाव ट्रस्ट के पहले CEO एयर मार्शल (रिटायर्ड) जीतेंद्र मिश्रा की अगुवाई में हो रहे हैं। उन्होंने 21 सितंबर को मंदिर में दान की चोरी और गड़बड़ी के आरोपों से जुड़े विवाद के बाद पद संभाला था।

दान के प्रबंधन में कमियों का पता चलने के बाद हुई जांच के बाद, ट्रस्ट ने तीन नए ट्रस्टी भी नियुक्त किए हैं। ट्रस्ट अब दान को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संभालने के लिए टेक्नोलॉजी में सुधार करने पर भी विचार कर रहा है।