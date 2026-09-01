भारत में अगस्त में बिजली की खपत में हुआ 12.85 प्रतिशत इजाफा, सितंबर में भी जारी रहेगी गर्मी
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इस अगस्त में भारत में बिजली की खपत में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 12.85 प्रतिशत अधिक रही। चिपचिपी नमी और बहुत ज्यादा महसूस होने वाली गर्मी की वजह से लोगों को खूब परेशानी हुई। इसी के चलते उन्होंने सामान्य से ज्यादा एसी का इस्तेमाल किया।
विशेषज्ञों ने लगाया बिजली की खपत बरकरार रहने का अनुमान
बिजली की अधिकतम मांग भी बढ़ी और यह 258.27 गीगावाट तक पहुंच गई। हालांकि, यह अभी भी मई के रिकॉर्ड से कम है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि सितंबर में कम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अभी भी कूलिंग उपकरण का इस्तेमाल करते रहेंगे। इसका मतलब है कि बिजली की ज्यादा खपत फिलहाल बनी रहेगी।