भारत में अगस्त में बिजली की खपत में हुआ 12.85 प्रतिशत इजाफा, सितंबर में भी जारी रहेगी गर्मी

बिजली की अधिकतम मांग भी बढ़ी और यह 258.27 गीगावाट तक पहुंच गई। हालांकि, यह अभी भी मई के रिकॉर्ड से कम है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि सितंबर में कम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अभी भी कूलिंग उपकरण का इस्तेमाल करते रहेंगे। इसका मतलब है कि बिजली की ज्यादा खपत फिलहाल बनी रहेगी।