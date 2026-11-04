असम में पनीर के 70 प्रतिशत नमूने फेल, अब बताना होगा कहां से आया पनीर

असम में इस साल जांच किए गए पनीर के करीब 70 फीसदी नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। कुल 60 नमूनों में से 41 को खराब पाया गया, जिनमें 36 घटिया क्वालिटी के थे और 5 खाने के लिए असुरक्षित निकले।

असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने जानकारी दी कि घटिया क्वालिटी के खाने के लिए 5 लाख रुपये तक, असुरक्षित खाने के लिए 10 लाख रुपये तक, और गलत ब्रांडिंग के लिए 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। असुरक्षित खाना बेचने के मामलों में जेल भी हो सकती है।