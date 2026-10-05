अमृतसर में ASI पर जानलेवा हमला, कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल

पुलिस इस हमले के पीछे की वजह तलाश रही है। यह वारदात अमृतसर में कुछ ही हफ्ते पहले एक और ASI की इसी तरह की हत्या के बाद सामने आई है। शहर में लगातार हो रही ऐसी हिंसक घटनाओं की वजह से राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए फौरन कदम उठाने की मांग की है।