अमृतसर में ASI पर जानलेवा हमला, कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल
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पंजाब पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (ASI) सुखचैन सिंह अमृतसर में ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सिंह को बांह में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ASI हत्या की जांच पर सवाल
पुलिस इस हमले के पीछे की वजह तलाश रही है। यह वारदात अमृतसर में कुछ ही हफ्ते पहले एक और ASI की इसी तरह की हत्या के बाद सामने आई है। शहर में लगातार हो रही ऐसी हिंसक घटनाओं की वजह से राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए फौरन कदम उठाने की मांग की है।