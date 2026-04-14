हादसों का हाईवे: अलवर में केमिकल ट्रक से भिड़ी बस, 3 की मौत, 30 से ज़्यादा घायल

तेज रफ्तार और लापरवाही है हादसे की वजह

हादसे के बाद बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही ही इस दुर्घटना की मुख्य वजह सामने आई है। यह दुखद है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में झुंझुनूं में शादी समारोह से लौट रहे लोगों के साथ हुए एक अन्य हादसे में भी तीन लोगों की जान चली गई थी। ये घटनाएं इस बात को साफ बताती हैं कि भारतीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के कड़े उपायों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।