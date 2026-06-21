NEET-UG परीक्षा: बुर्के के कारण अटका प्रवेश, पिता के नियम बताने पर NTA ने संभाला मोर्चा

पिता ने नियम 18 का हवाला दिया

अभ्यर्थी के पिता ने नियम 18 का हवाला दिया, जो धार्मिक कपड़ों में परीक्षा देने की अनुमति देता है, लेकिन इसके बावजूद स्टाफ ने पहले उसे अंदर जाने नहीं दिया। नियम 18 के मुताबिक, धार्मिक पहनावे में परीक्षा देने की पूरी छूट है। उन्होंने ANI को बताया, "हमने उनसे कहा कि वे एक महिला स्टाफ को बुलाएं और पर्दे के पीछे किसी निजी जगह पर पूरी जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर बुर्का हटवाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।" बाद में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने साफ किया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद उसे परीक्षा देने की इजाजत मिल गई। NTA ने इसे एक गलतफहमी बताया, जिसे जल्दी ही सुलझा लिया गया।