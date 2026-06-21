NEET-UG परीक्षा: बुर्के के कारण अटका प्रवेश, पिता के नियम बताने पर NTA ने संभाला मोर्चा
राजस्थान के अजमेर जिले की एक NEET-UG अभ्यर्थी ने बताया कि 21 जून को उसे परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया। बुर्का और दुपट्टा पहनने की वजह से उसे रोका गया था, जबकि मई में हुई पहली परीक्षा में उसे इन्हीं कपड़ों में कोई परेशानी नहीं हुई थी। खबर के मुताबिक, स्टाफ ने उससे बुर्का और दुपट्टा दोनों उतारने को कहा। जब उसके पिता ने महिला स्टाफ से अकेले में जांच करवाने की गुजारिश की, तो उसे भी ठुकरा दिया गया।
पिता ने नियम 18 का हवाला दिया
अभ्यर्थी के पिता ने नियम 18 का हवाला दिया, जो धार्मिक कपड़ों में परीक्षा देने की अनुमति देता है, लेकिन इसके बावजूद स्टाफ ने पहले उसे अंदर जाने नहीं दिया। नियम 18 के मुताबिक, धार्मिक पहनावे में परीक्षा देने की पूरी छूट है। उन्होंने ANI को बताया, "हमने उनसे कहा कि वे एक महिला स्टाफ को बुलाएं और पर्दे के पीछे किसी निजी जगह पर पूरी जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर बुर्का हटवाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।" बाद में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने साफ किया कि वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद उसे परीक्षा देने की इजाजत मिल गई। NTA ने इसे एक गलतफहमी बताया, जिसे जल्दी ही सुलझा लिया गया।