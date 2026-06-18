NEET-UG परीक्षा के दबाव ने ली एक और जान, अहमदाबाद में छात्र ने की आत्महत्या

NEET जांच के बीच पुलिस छात्र के लैपटॉप तक पहुंची

पुलिस छात्र के लैपटॉप की जांच कर रही है और उसके सहपाठियों से भी बात कर रही है। पुलिस को परिवार से और जानकारी मिलने का इंतजार है। यह दुखद घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब NEET के छात्रों पर बहुत ज्यादा दबाव है। 3 मई को हुई परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसकी जांच अब CBI कर रही है। इसी हफ्ते की शुरुआत में देहरादून में भी एक और NEET अभ्यर्थी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।