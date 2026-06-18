NEET-UG परीक्षा के दबाव ने ली एक और जान, अहमदाबाद में छात्र ने की आत्महत्या
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NEET-UG की दोबारा परीक्षा से कुछ ही दिन पहले गुरुवार को अहमदाबाद के न्यू राणिप इलाके में एक 18 साल के छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक, छात्र ने अपने अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाई। पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच शुरू कर दी है।
NEET जांच के बीच पुलिस छात्र के लैपटॉप तक पहुंची
पुलिस छात्र के लैपटॉप की जांच कर रही है और उसके सहपाठियों से भी बात कर रही है। पुलिस को परिवार से और जानकारी मिलने का इंतजार है। यह दुखद घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब NEET के छात्रों पर बहुत ज्यादा दबाव है। 3 मई को हुई परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसकी जांच अब CBI कर रही है। इसी हफ्ते की शुरुआत में देहरादून में भी एक और NEET अभ्यर्थी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।