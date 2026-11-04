7 प्रतिशत रिटर्न का लालच देकर 120 करोड़ रुपये की ठगी, कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज पर ED का शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े 10 ठिकानों पर हाल ही में छापा मारा है। कंपनी पर आरोप है कि उसने लोगों को बड़े मासिक रिटर्न (3.5 से लेकर 7 प्रतिशत तक) का लालच देकर निवेश करने के लिए फंसाया। इस बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कंपनी के डायरेक्टर अमित मंडल भी जांच के दायरे में हैं।