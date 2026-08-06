2025 में CRPF के 59 जवानों ने की आत्महत्या, 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा

2025 में CRPF के 59 जवानों ने की आत्महत्या, 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा
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साल 2025 में CRPF में 59 जवानों ने अपनी जान ले ली। पिछले 5 साल में यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। साल 2021 से अब तक कुल 281 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं तब हुईं जब जवान ड्यूटी पर तैनात थे।
छुट्टी पर CRPF सैनिकों की आत्महत्याएं लगभग दोगुनी
पिछले साल छुट्टी के दौरान आत्महत्या के मामले लगभग दोगुने हो गए। ज्यादातर मौतों की वजह फांसी या गोली लगना थी। एक सरकारी टास्क फोर्स ने इन मामलों की जांच की और पाया कि निजी परेशानियां, जैसे रिश्तों में दिक्कत, पैसों की तंगी और परिवार की चिंताएं, ऐसे कदम उठाने के बड़े कारण हैं।
कई जवान मानसिक सेहत के बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं, क्योंकि वे इसे सामाजिक कलंक मानते हैं। यह साफ दिखाता है कि उन्हें तुरंत मदद और सहयोग की बेहद जरूरत है।