2025 में CRPF के 59 जवानों ने की आत्महत्या, 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा

पिछले साल छुट्टी के दौरान आत्महत्या के मामले लगभग दोगुने हो गए। ज्यादातर मौतों की वजह फांसी या गोली लगना थी। एक सरकारी टास्क फोर्स ने इन मामलों की जांच की और पाया कि निजी परेशानियां, जैसे रिश्तों में दिक्कत, पैसों की तंगी और परिवार की चिंताएं, ऐसे कदम उठाने के बड़े कारण हैं।

कई जवान मानसिक सेहत के बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं, क्योंकि वे इसे सामाजिक कलंक मानते हैं। यह साफ दिखाता है कि उन्हें तुरंत मदद और सहयोग की बेहद जरूरत है।