TCS यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का नाम आरोप पत्र में
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नाशिक सेंटर में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन का मामला अब और गरमा गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें अब पूर्व AIMIM सांसद इम्तियाज जलील का नाम भी सामने आया है। यह दस्तावेज 22 मई को अदालत में पेश किया गया था। आरोप पत्र में TCS के कर्मचारी दानिश शेख, तौसिफ अत्तर, निदा खान और AIMIM पार्षद मतिन पटेल का नाम भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि मतिन पटेल ने निदा खान को गिरफ्तारी से बचने में मदद की थी।
मतिन पटेल ने निदा खान की गिरफ्तारी में मदद की
जब पुलिस निदा खान के बारे में पूछ रही थी कि वह कहां है, तो मतिन पटेल ने कहा, "इम्तियाज जलील साहब से पूछना पड़ेगा"। इसी बयान के बाद पुलिस ने इम्तियाज जलील को भी आरोप पत्र में शामिल कर लिया।
बाद में, निदा खान को ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि उसे पकड़ने में मतिन पटेल ने सहयोग किया था। इसके बाद, शहर प्रशासन ने मतिन पटेल की कुछ संपत्तियों को गिरा दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। इस कार्रवाई के खिलाफ इम्तियाज जलील खुद प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने माना कि वे निदा खान के परिवार से मिलने गए थे और किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।