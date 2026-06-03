TCS यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का नाम आरोप पत्र में

मतिन पटेल ने निदा खान की गिरफ्तारी में मदद की

जब पुलिस निदा खान के बारे में पूछ रही थी कि वह कहां है, तो मतिन पटेल ने कहा, "इम्तियाज जलील साहब से पूछना पड़ेगा"। इसी बयान के बाद पुलिस ने इम्तियाज जलील को भी आरोप पत्र में शामिल कर लिया।

बाद में, निदा खान को ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि उसे पकड़ने में मतिन पटेल ने सहयोग किया था। इसके बाद, शहर प्रशासन ने मतिन पटेल की कुछ संपत्तियों को गिरा दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। इस कार्रवाई के खिलाफ इम्तियाज जलील खुद प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने माना कि वे निदा खान के परिवार से मिलने गए थे और किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।