वायु प्रदूषण के आर्थिक असर को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं

वायु प्रदूषण का आर्थिक असर, 2024 में अर्थव्यवस्था को 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 07:02 pm Nov 13, 202607:02 pm

क्या है खबर?

सर्दियां शुरू होते ही उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का मुद्दा जोर पकड़ने लगता है। इस दौरान धुंध, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), स्कूलों में छुट्टियां और मास्क पहनने की चर्चा होने लगती है, लेकिन प्रदूषित हवा अर्थव्यवस्था पर भी खासा असर डाल रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण के चलते लोगों के बाहर न निकलना, कर्मचारियों का छुट्टी लेना या और पूरी क्षमता से काम न कर पाना किस तरह अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है।