भुवनेश्वर एयरपोर्ट का कहना है कि फिलहाल उसका संचालन सामान्य रूप से जारी है। हालांकि, एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट ने 58 सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इंडिगो सीधे उन यात्रियों से संपर्क कर रही है जो प्रभावित हो सकते हैं, वहीं एयर इंडिया ने यात्रियों से अपनी वेबसाइट के जरिए नवीनतम जानकारी लेते रहने का आग्रह किया है।

भले ही चक्रवात थोड़ा कमजोर पड़ गया है, फिर भी मौसम विभाग ने बताया है कि गोपालपुर के पास 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और कभी-कभी इनकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। इसलिए, यदि आपकी इस क्षेत्र में यात्रा की योजना है, तो अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।