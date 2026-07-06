महाराष्ट्र में बारिश का तांडव, लोनावला में एक दिन में ही हुई सालभर की बारिश

लोनावला में 670 और महाबलेश्वर में 513 मिलीमीटर बारिश

लोनावला में पिछले 24 घंटों के दौरान 670 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह इतनी ज्यादा है कि जयपुर में पूरे साल होने वाली बारिश से भी अधिक है। वहीं, महाबलेश्वर में भी 513 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो साल 2014 के बाद एक दिन में हुई दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। IMD ने बताया है कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी गुजरात में भारी बारिश का यह दौर कम से कम मंगलवार रात तक जारी रहने की आशंका है।