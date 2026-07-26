हिमाचल बेहाल: बाढ़-भूस्खलन से हाहाकार, IMD का ऑरेंज अलर्ट

18 जुलाई से अब तक 1,300 से ज्यादा बंद सड़कें खोली जा चुकी हैं, लेकिन मंडी जिले में अभी भी 58 सड़कें बंद हैं। चंबा जिले में पानी की सप्लाई की सबसे बड़ी समस्या सामने आई है, जहां 90 जल आपूर्ति प्रणालियां ठप पड़ी हैं।

धर्मशाला में 80.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो राज्य में सबसे ज्यादा रही। पूरे राज्य में बिजली की लाइनें और पानी की आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। पानी के दूषित होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गए हैं। ऐसे में अधिकारी सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे पीने के पानी को 10 मिनट तक उबालकर ही इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।