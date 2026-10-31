अल नीनो का असर: IMD ने दी नवंबर में गर्मी पड़ने की चेतावनी, 77 प्रतिशत कम होगी बारिश

अल नीनो का असर: IMD ने दी नवंबर में गर्मी पड़ने की चेतावनी, 77 प्रतिशत कम होगी बारिश
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जारी किया है कि इस नवंबर में भारत के ज्यादातर इलाकों में दिन और रात दोनों समय का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। मध्य या पूर्वी भारत के कई हिस्सों में रातें सामान्य रह सकती हैं या थोड़ी ठंडी भी महसूस हो सकती हैं, लेकिन देश के बाकी इलाकों में यह महीना गर्म रहने की उम्मीद है। हिमालय की तलहटी से लगे इलाकों को कुछ राहत मिल सकती है, जहां मौसम सामान्य या थोड़ा ठंडा रहने के आसार हैं।
नवंबर की बारिश सामान्य से 77 प्रतिशत कम
तापमान में इस बढ़ोतरी का सीधा संबंध तेज़ एल नीनो (एल नीनो) की मौसम संबंधी स्थितियों से है, जो दुनिया भर में मौसम के मिजाज को बदल रही हैं। IMD का अनुमान है कि इस बार पूरे भारत में बारिश सामान्य से लगभग 77 प्रतिशत कम रहने वाली है।जहां दक्षिण भारत में सामान्य से कम बारिश देखने को मिलेगी, वहीं मध्य, उत्तर-पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है।