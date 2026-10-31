अल नीनो का असर: IMD ने दी नवंबर में गर्मी पड़ने की चेतावनी, 77 प्रतिशत कम होगी बारिश

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जारी किया है कि इस नवंबर में भारत के ज्यादातर इलाकों में दिन और रात दोनों समय का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। मध्य या पूर्वी भारत के कई हिस्सों में रातें सामान्य रह सकती हैं या थोड़ी ठंडी भी महसूस हो सकती हैं, लेकिन देश के बाकी इलाकों में यह महीना गर्म रहने की उम्मीद है। हिमालय की तलहटी से लगे इलाकों को कुछ राहत मिल सकती है, जहां मौसम सामान्य या थोड़ा ठंडा रहने के आसार हैं।