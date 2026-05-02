IMD ने 3 मई को देश में बारिश और ओलों के साथ लू चलने की जारी की चेतावनी
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भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 3 मई को पूरे देश में मौसम का मिजाज काफी बदलने वाला है। विभाग के मुताबिक, पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश की संभावना है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिण के राज्यों केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं, उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है।
IMD ने चरम मौसम स्थितियों को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा
IMD ने यह भी बताया है कि आंध्र प्रदेश में लू चलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा देश के कई दूसरे हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग ने चिंता जताई है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दक्षिण एशिया में इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं, जैसे लू और तेज बारिश का एक साथ होना, अब काफी आम होता जा रहा है।