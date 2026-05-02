IMD ने 3 मई को देश में बारिश और ओलों के साथ लू चलने की जारी की चेतावनी देश May 02, 2026

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 3 मई को पूरे देश में मौसम का मिजाज काफी बदलने वाला है। विभाग के मुताबिक, पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश की संभावना है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिण के राज्यों केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं, उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है।