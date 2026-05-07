IMD की चेतावनी: कहीं भारी बारिश-ओले, तो कहीं लू का कहर; जानें आपके शहर का हाल

पूरे भारत में ओलावृष्टि, गरज के साथ तूफान और लू का असर

7 मई को बिहार, विदर्भ और तेलंगाना में ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं, असम और मेघालय जैसे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 9 मई को गंगा के मैदानी इलाकों के पश्चिम बंगाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ गंभीर आंधी-तूफान आने का अनुमान है।

इस बीच, दिल्ली-NCR में 8 मई से गर्मी का असर बढ़ने लगेगा, जो 9 मई तक 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 9 से 11 मई तक लू चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में भी 9 मई तक गर्मी और उमस रहेगी, जबकि तटीय गुजरात 9 से 12 मई तक लू की चपेट में आ सकता है।