IMD की चेतावनी: कहीं भारी बारिश-ओले, तो कहीं लू का कहर; जानें आपके शहर का हाल
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि 7 मई से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलेंगी और गरज-चमक भी होगी। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 7 और 8 मई को जमकर बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड में भी 8 मई तक बारिश की संभावना बनी हुई है।
पूरे भारत में ओलावृष्टि, गरज के साथ तूफान और लू का असर
7 मई को बिहार, विदर्भ और तेलंगाना में ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं, असम और मेघालय जैसे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 9 मई को गंगा के मैदानी इलाकों के पश्चिम बंगाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ गंभीर आंधी-तूफान आने का अनुमान है।
इस बीच, दिल्ली-NCR में 8 मई से गर्मी का असर बढ़ने लगेगा, जो 9 मई तक 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 9 से 11 मई तक लू चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में भी 9 मई तक गर्मी और उमस रहेगी, जबकि तटीय गुजरात 9 से 12 मई तक लू की चपेट में आ सकता है।