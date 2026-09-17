दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी से मंडरा रहा चक्रवात का खतरा
देश
दक्षिण भारत के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है।
बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह आगे बढ़ेगा, और आशंका है कि दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ते-बढ़ते यह चक्रवात का रूप ले सकता है।
शुक्रवार को दक्षिणी राज्यों में होगी तेज बारिश
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल में शुक्रवार से भारी बारिश की संभावना है। वहीं, केरल और माहे में पूरे सप्ताहांत बारिश जारी रहेगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शनिवार से तेज बारिश की आशंका है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी शुक्रवार को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इस बीच, एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से जल्द ही जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में भी व्यापक बारिश होने की संभावना है।