IMD ने 27 से 30 अप्रैल तक दी भीषण लू की चेतावनी, जानिए कैसे रहें सुरक्षित

IMD ने तटीय इलाकों के लोगों को पानी पीते रहने की दी सलाह

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के चलते ओडिशा, बिहार और झारखंड में बारिश दर्ज की जा रही है। इसके अलावा, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि, तटीय इलाकों में गर्मी और उमस का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में IMD ने सलाह दी है कि लोग खूब पानी पिएं और जितना हो सके सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचें। यह हिदायत बच्चों, बुजुर्गों और गर्मी के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए खासतौर पर अहम है।