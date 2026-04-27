IMD ने 27 से 30 अप्रैल तक दी भीषण लू की चेतावनी, जानिए कैसे रहें सुरक्षित
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 27 से 30 अप्रैल के बीच उत्तर-पश्चिमी और मध्य राज्यों, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान है। वहीं, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम को हल्की से मध्यम बारिश, आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि 28-29 अप्रैल तक गर्मी से ज्यादा राहत मिलने के आसार कम हैं।
IMD ने तटीय इलाकों के लोगों को पानी पीते रहने की दी सलाह
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती परिसंचरण के चलते ओडिशा, बिहार और झारखंड में बारिश दर्ज की जा रही है। इसके अलावा, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि, तटीय इलाकों में गर्मी और उमस का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में IMD ने सलाह दी है कि लोग खूब पानी पिएं और जितना हो सके सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से बचें। यह हिदायत बच्चों, बुजुर्गों और गर्मी के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए खासतौर पर अहम है।