दरअसल, क्षेत्र के 13 देशों के बीच एक सहकारी समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस चक्रवात का नाम 'अकवान' रखने का प्रस्ताव दिया था।

पारसी लोक कथाओं (माइथोलॉजी) में, 'अकवान' 'शाहनामा' महाकाव्य का एक चतुर दानव है।

ऐसे चक्रवातों का नाम रखने से मौसम विभाग के अधिकारियों से लेकर आम जनता तक, सभी को इन्हें ट्रैक करना आसान हो जाता है। इससे सबसे मुश्किल घड़ी में भी लोग सुरक्षित रह पाते हैं।