आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवात का खतरा, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवात का खतरा, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी
आंध्र प्रदेश के लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है, जो 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह चक्रवात, 'अर्नब' से कम ताकतवर रहने का अनुमान है। IMD ने यह भी जानकारी दी है कि इस नवंबर में दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं, देश के बाकी बड़े हिस्से में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है।
दक्षिण भारत में कम बारिश का अनुमान
इस बार का मजबूत अल नीनो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसका असर भारत के मौसम पर मार्च 2027 तक दिख सकता है। यानी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक जैसे राज्यों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले दिन गर्म रहने का अनुमान है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य बना रह सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है।