आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवात का खतरा, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

इस बार का मजबूत अल नीनो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसका असर भारत के मौसम पर मार्च 2027 तक दिख सकता है। यानी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक जैसे राज्यों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले दिन गर्म रहने का अनुमान है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य बना रह सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है।