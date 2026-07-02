मानसून का विकराल रूप: 9 की मौत, IMD ने किया अलर्ट

हिमाचल में 4 मौतें, मंगलुरु में 3 मौतें

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और उससे जुड़े हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। इनमें एक महिला की चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर एक बड़े पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। कर्नाटक के मंगलुरु में हुए एक भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई।

उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। उधर, अरुणाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए और दो लापता हो गए। वहीं, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भी भारी बारिश से लोग लगातार जूझते रहे।