दिल्ली में IMD का अलर्ट: शुक्रवार को गरजेंगे बादल, होगी बारिश
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दिल्ली वालो, ध्यान दो, शुक्रवार का दिन काफी गीला रहने वाला है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक सुबह से दोपहर तक आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी और गरज के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है।
दिनभर बारिश का माहौल बना रह सकता है और बिजली भी कड़क सकती है।
दिल्ली का तापमान रहेगा सुहावना, शनिवार को साफ होगा मौसम
ठंड लगने की फिक्र बिल्कुल न करें; तापमान आरामदायक बना रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
शनिवार तक बारिश का दौर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और बौछारें नहीं पड़ेंगी। रविवार तक धूप खिल जाएगी और तापमान बढ़कर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।