दिल्ली में IMD का अलर्ट: शुक्रवार को गरजेंगे बादल, होगी बारिश

ठंड लगने की फिक्र बिल्कुल न करें; तापमान आरामदायक बना रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

शनिवार तक बारिश का दौर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और बौछारें नहीं पड़ेंगी। रविवार तक धूप खिल जाएगी और तापमान बढ़कर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।