दिल्ली को मिलेगी गर्मी से मुक्ति? IMD का पूर्वानुमान- अब कई दिनों तक बरसेंगे बादल

यह बारिश सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी। 12 सितंबर को मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 13 और 14 सितंबर को हल्की फुहारें पड़ सकती हैं।

तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के निचले स्तर पर बना रहेगा, जिससे बुधवार को सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में दर्ज किए गए 36.1 डिग्री सेल्सियस के असामान्य रूप से ऊंचे तापमान के बाद मौसम सुहाना बना रहेगा।