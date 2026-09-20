15 प्रतिशत बारिश की कमी: बंगाल की खाड़ी से उम्मीद? किसानों और RBI की नजरें टिकीं
IMD का कहना है कि मानसून अब आखिरकार उत्तर-पश्चिम भारत से वापसी करना शुरू कर रहा है, हालांकि यह तय समय से थोड़ा पीछे है। इसी बीच, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बहुत जरूरी बारिश ला सकता है।
पूरे भारत में बारिश अभी भी सामान्य से 15 प्रतिशत कम है, ऐसे में यह बदलाव उन इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जहां अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है।
दक्षिणी भारत में 28 प्रतिशत बारिश की कमी
अल नीनो की वजह से दक्षिणी भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां बारिश में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अगर यह नया बंगाल की खाड़ी सिस्टम अच्छी बारिश देता है, तो इससे सोयाबीन, दालें और मक्का उगाने वाले किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है।
साथ ही, यह आने वाली रबी की फसलों के लिए भी पानी की भरपाई कर पाएगा। लेकिन, अगर अभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यह उन फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है जो कटाई के लिए तैयार हैं।
सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि यह स्थिति आगे कैसी रहती है, क्योंकि इसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अक्टूबर में होने वाली RBI की अगली पॉलिसी मीटिंग में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।