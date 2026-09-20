15 प्रतिशत बारिश की कमी: बंगाल की खाड़ी से उम्मीद? किसानों और RBI की नजरें टिकीं

अल नीनो की वजह से दक्षिणी भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां बारिश में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अगर यह नया बंगाल की खाड़ी सिस्टम अच्छी बारिश देता है, तो इससे सोयाबीन, दालें और मक्का उगाने वाले किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है।

साथ ही, यह आने वाली रबी की फसलों के लिए भी पानी की भरपाई कर पाएगा। लेकिन, अगर अभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यह उन फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है जो कटाई के लिए तैयार हैं।

सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि यह स्थिति आगे कैसी रहती है, क्योंकि इसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अक्टूबर में होने वाली RBI की अगली पॉलिसी मीटिंग में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।