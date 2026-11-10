मुंबई: बारिश से मिली 'छुट्टी', पर गर्मी-उमस और खराब हवा से नहीं
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मुंबई को बारिश से छुट्टी मिल गई है और मंगलवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। लेकिन पंखे अभी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि तापमान अभी भी काफी ज्यादा रहेगा और उमस भी बनी रहेगी।
मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को सांताक्रूज़ में पारा 36.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं, सोमवार (9 नवंबर, 2026) को न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।
AQI 147 (मध्यम), देवनार-मलाड का हाल बिगड़ा
शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 147 के मध्यम स्तर पर बना हुआ है, जो ज्यादातर इलाकों के लिए उतना बुरा नहीं है। हालांकि, देवनार और मलाड जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब देखी जा रही है।
मौसम में स्थिरता के कारण इन जगहों पर प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना अहम होगा।