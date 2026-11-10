मुंबई: बारिश से मिली 'छुट्टी', पर गर्मी-उमस और खराब हवा से नहीं

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मुंबई को बारिश से छुट्टी मिल गई है और मंगलवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। लेकिन पंखे अभी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि तापमान अभी भी काफी ज्यादा रहेगा और उमस भी बनी रहेगी।

मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को सांताक्रूज़ में पारा 36.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं, सोमवार (9 नवंबर, 2026) को न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।