मानसून का दोतरफा मिजाज: गर्मी से मिली राहत, पर IMD की कई राज्यों में भयंकर तूफान-ओले की चेतावनी

IMD ने राजस्थान में भीषण तूफानों की चेतावनी दी

एक तरफ जहां देश के ज्यादातर इलाकों को अब लू से राहत मिल रही है, वहीं बिहार में 4 से 6 जून के बीच तापमान अभी भी काफी ज्यादा रह सकता है। IMD ने राजस्थान में भीषण गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है।

इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम, मध्य और इससे लगे पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ओले भी गिर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ-साथ केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में भी पूरे हफ्ते भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में, यदि आप इन इलाकों में रहते हैं, तो अपना छाता साथ रखना न भूलें।