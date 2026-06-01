मानसून का दोतरफा मिजाज: गर्मी से मिली राहत, पर IMD की कई राज्यों में भयंकर तूफान-ओले की चेतावनी
लगातार कई हफ्तों की भीषण गर्मी झेलने के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले कुछ दिनों में केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। इससे लोगों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। IMD ने बताया है कि मानसून जल्द ही और आगे बढ़ेगा, जिसका सीधा मतलब है कि अब कई इलाकों में ज्यादा बारिश होगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। दिल्ली में तो पारा पहले ही सामान्य से नीचे आ गया है, जहां बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं।
IMD ने राजस्थान में भीषण तूफानों की चेतावनी दी
एक तरफ जहां देश के ज्यादातर इलाकों को अब लू से राहत मिल रही है, वहीं बिहार में 4 से 6 जून के बीच तापमान अभी भी काफी ज्यादा रह सकता है। IMD ने राजस्थान में भीषण गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है।
इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम, मध्य और इससे लगे पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ओले भी गिर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ-साथ केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में भी पूरे हफ्ते भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में, यदि आप इन इलाकों में रहते हैं, तो अपना छाता साथ रखना न भूलें।