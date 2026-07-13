IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में बाढ़ और जलभराव का खतरा

IMD ने उन सभी राज्यों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है जहाँ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि तेज बारिश के दौरान स्थानीय स्तर पर बाढ़, सड़कों पर पानी भरने और कम दिखाई देने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप ऐसे किसी प्रभावित इलाके में रहते हैं, तो बाहर निकलने से पहले पूरी सावधानी बरतें और सतर्क रहें।