IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में बाढ़ और जलभराव का खतरा
देश
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि आज देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आज भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की फुहारें पड़ सकती हैं।
स्थानीय बाढ़ और जलभराव का खतरा
IMD ने उन सभी राज्यों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है जहाँ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि तेज बारिश के दौरान स्थानीय स्तर पर बाढ़, सड़कों पर पानी भरने और कम दिखाई देने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप ऐसे किसी प्रभावित इलाके में रहते हैं, तो बाहर निकलने से पहले पूरी सावधानी बरतें और सतर्क रहें।