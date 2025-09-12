गुजरात से मुंबई जा रहे स्पाइसजेट के विमान का टायर रनवे पर छूटा, आपातकालीन लैंडिंग हुई

गुजरात से मुंबई उड़ान भरते समय स्पाइसजेट का पहिया रनवे पर छूटा

लेखन गजेंद्र 05:36 pm Sep 12, 202505:36 pm

क्या है खबर?

गुजरात के कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरते समय स्पाइसजेट के विमान के साथ बड़ी दुर्घटना होते-होते बची। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, विमान का टायर कांडला हवाई अड्डे के रनवे पर ही छूट गया और विमान मुंबई पहुंच गया। इसकी जानकारी पायलट को हुई तो उन्होंने पूर्ण आपातकाल की घोषणा करते हुए मुंबई में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि, मामले की जांच शुरू कर दी गई है।