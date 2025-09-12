LOADING...
गुजरात से मुंबई जा रहे स्पाइसजेट के विमान का टायर रनवे पर छूटा, आपातकालीन लैंडिंग हुई
लेखन गजेंद्र
Sep 12, 2025
05:36 pm
गुजरात के कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरते समय स्पाइसजेट के विमान के साथ बड़ी दुर्घटना होते-होते बची। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, विमान का टायर कांडला हवाई अड्डे के रनवे पर ही छूट गया और विमान मुंबई पहुंच गया। इसकी जानकारी पायलट को हुई तो उन्होंने पूर्ण आपातकाल की घोषणा करते हुए मुंबई में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि, मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्पाइसजेट का बॉम्बार्डियर DHC8-400 उड़ान संख्या SG-2906 शुक्रवार को दोपहर 2:39 बजे कांडला से उड़ान भरने वाला था। तभी कांडला रनवे 23 से उड़ान भरते समय टावर कंट्रोलर ने विमान से एक काले रंग की बड़ी वस्तु गिरती देखी। यह वस्तु रनवे पर दाईं ओर से गिरी और टायर की तरह लुढ़क गई। जब निरीक्षण के लिए टीम पास में पहुंची तो वहां टायर और धातु के छल्ले सही सलामत पाए गए।

सही सलामत मुंबई पहुंचे यात्री

बताया जा रहा है कि बॉम्बार्डियर DHC8-400 में ट्राइसाइकिल लैंडिंग गियर प्रणाली है, जिसमें नोज गियर पर 2 पहिये और प्रत्येक मुख्य लैंडिंग गियर पर 2 मुख्य पहिये होते हैं। स्पाइसजेट ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान का एक बाहरी पहिया उड़ान भरने के बाद रनवे पर पाया गया था। हालांकि, विमान ने मुंबई की अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित रूप से उतर गया। बाहरी पहिया होने से बड़ा हादसा टल गया।

