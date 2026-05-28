मानसून ने पकड़ी रफ्तार, IMD ने बताया दिल्ली में कब देगा दस्तक?

IMD ने दिल्ली में 25-30 जून के बीच मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया

मौसम के अनुकूल होने से अगले कुछ दिनों में मानसून और आगे बढ़ेगा। IMD का अनुमान है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मानसून 25 से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। यह आमतौर पर मानसून के आने का सामान्य समय ही है। मानसून के पहुंचने तक दिल्ली में प्री-मानसून बारिश और हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं, जिससे भीषण गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।