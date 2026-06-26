दिल्ली-NCR में जल्द आ रही झमाझम बारिश, IMD का बड़ा अलर्ट

उत्तर भारत में बारिश के अलर्ट

बारिश सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकेगी। इस पूरे हफ्ते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 26 से 29 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

वहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। खासकर 25 और 26 जून को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी और उमस से अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।