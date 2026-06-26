दिल्ली-NCR में जल्द आ रही झमाझम बारिश, IMD का बड़ा अलर्ट
दिल्ली NCR में चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं? बस थोड़ा और सब्र कीजिए, राहत मिलने वाली है। दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 25 जून से 1 जुलाई के दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें, तेज हवाएं और बादलों से भरा आसमान छाने की संभावना है। अगर आप नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं, तो अपनी छतरी साथ रखना न भूलें। 26 जून और 29 जून से 1 जुलाई तक के लिए यहां बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।
उत्तर भारत में बारिश के अलर्ट
बारिश सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकेगी। इस पूरे हफ्ते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 26 से 29 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।
वहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। खासकर 25 और 26 जून को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी और उमस से अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।