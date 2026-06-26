IMD का बड़ा अलर्ट: कहीं मूसलाधार बारिश, तो कहीं झुलसाने वाली गर्मी

27 से 29 जून तक पूर्वोत्तर में बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 27 से 29 जून के दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में भी 1 जुलाई तक अच्छी बारिश का अनुमान है, वहीं विदर्भ में 28 और 29 जून को व्यापक वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। इसके अलावा, 28 जून तक उत्तर-पश्चिम भारत का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं मध्य भारत में भी 28 जून तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और प्रभावित इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।