दिल्ली का मौसम बदलने वाला है! 11-13 मई तक हल्की बारिश-धूल भरी आंधी

मौसम वैज्ञानिकों की अपील- घबराएं नहीं

मौसम विज्ञानी नवदीप दहिया ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि सोशल मीडिया पर मौसम को लेकर जो डर फैलाए जा रहे हैं, वे जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताए जा रहे हैं।

IMD ने भी पुष्टि की है कि 11 से 13 मई के बीच कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। एक अधिकारी ने जानकारी दी, "मौसम में होने वाले छोटे बदलावों के लिए जागरूक रहें, लेकिन घबराएं नहीं क्योंकि इस सिस्टम से कोई खास खतरा नहीं है।"