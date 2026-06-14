दिल्ली में खत्म हुआ सुहाने मौसम का दौर, 41 डिग्री सेल्सियस की तपिश के लिए हो जाएं तैयार देश Jun 14, 2026

दिल्ली में एक बार फिर गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मंगलवार तक तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और आंधी-तूफान की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के साथ ही मौसम फिर से गर्म होने लगा है। पिछले वीकेंड में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।