हिमाचल में यलो अलर्ट, लेकिन अगस्त-सितंबर में सामान्य से कम बारिश की संभावना

जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में कुल 272.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो औसत से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कुल्लू में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई, जबकि चंबा, किन्नौर और शिमला में भी औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई।

कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां बारिश सामान्य स्तर पर रही, वहीं कुछ इलाकों में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी दी है। 8 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की आशंका है। इसी को देखते हुए कई जगहों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खास तौर पर 3 अगस्त को चंबा और 4 अगस्त को ऊना शामिल हैं।