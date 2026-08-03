हिमाचल में यलो अलर्ट, लेकिन अगस्त-सितंबर में सामान्य से कम बारिश की संभावना
हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए IMD ने खबर दी है। उनके मुताबिक, अगस्त और सितंबर के महीनों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, उत्तरी कुल्लू में बारिश सामान्य के करीब रह सकती है। वहीं, लाहौल-स्पीति, चंबा और उत्तरी किन्नौर जैसे कुछ इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश भी देखने को मिल सकती है।
अगर सिर्फ अगस्त महीने की बात करें, तो चंबा और आसपास के लाहौल में सामान्य या उससे भी अधिक बारिश हो सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों में कम बारिश होने का अनुमान है।
हिमाचल में जुलाई की बारिश 272.5 मिलीमीटर दर्ज
जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में कुल 272.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो औसत से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कुल्लू में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई, जबकि चंबा, किन्नौर और शिमला में भी औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई।
कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां बारिश सामान्य स्तर पर रही, वहीं कुछ इलाकों में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी दी है। 8 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की आशंका है। इसी को देखते हुए कई जगहों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खास तौर पर 3 अगस्त को चंबा और 4 अगस्त को ऊना शामिल हैं।