उत्तर भारत में 1 जुलाई से होगा मानसून का धमाकेदार आगमन, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

बंगाल में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र

कई हफ्तों से भयंकर गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए अब बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था, वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पूर्वी भारत और हिमालय पर घने बादलों की मोटी परतें छाई हुई हैं, जो इस साल बेहतर मानसून का संकेत दे रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है। इसका मतलब है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाकों में और ज्यादा बारिश होने के आसार हैं।