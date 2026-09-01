हिमाचल प्रदेश में IMD का अलर्ट; भूस्खलन-बाढ़ का खतरा, सैकड़ों सड़कें बंद
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मॉनसून 3 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। इससे कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
आज (1 सितंबर) चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान है कि बारिश अपने चरम पर पहुंचने के बाद हफ्ते के आखिर तक धीरे-धीरे कम होगी।
हिमाचल प्रशासन की भूस्खलन और नदी जलस्तर बढ़ने की चेतावनी
इस भारी बारिश के कारण प्रशासन ने भूस्खलन की आशंका जताई है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने नदियों का जलस्तर बढ़ने को लेकर भी चेतावनी दी है।
स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे खतरनाक इलाकों से दूर रहें और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें।
31 अगस्त तक की जानकारी के अनुसार, राज्य में 98 सड़कें बंद हो चुकी हैं (इनमें मंडी और कुल्लू सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं)। पूरे राज्य में 107 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रीजन्स (डीटीआर) में बिजली गुल है, जिनमें से अकेले मंडी में 89 डीटीआर प्रभावित हैं। हमीरपुर में पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है।
तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, लेकिन लगातार बारिश होने से इसमें गिरावट आने की उम्मीद है।