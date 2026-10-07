दक्षिण में आ रहा पूर्वोत्तर मानसून: तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती परिसंचरण अतिरिक्त नमी ला रहे हैं, जिससे इन इलाकों में बारिश और गरज-चमक का सिलसिला जारी है।

म्यांमार में हाल ही में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून खत्म होने के बाद यह बदलाव देखने को मिला है, जो हमारे क्षेत्र में नए बारिश के मौसम का संकेत है।

पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बारिश रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बेहद मायने रखती है।

गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। केरल में भी इस महीने के अंत तक बारिश होने का अनुमान है।