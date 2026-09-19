IMD का बड़ा अलर्ट: बंगाल की खाड़ी से आ रही जोरदार बारिश

हम सोच ही रहे थे कि अब मानसून खत्म होने वाला है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने साफ कर दिया है कि अभी इसका असर खत्म नहीं हुआ है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया मौसमी सिस्टम तैयार हो रहा है, जिससे मानसून कुछ और दिनों तक बना रह सकता है। अंडमान सागर के करीब बनी हवाओं का एक चक्रवाती घेरा जल्द ही कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर, पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और पूर्वी व मध्य भारत के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश लाएगा।