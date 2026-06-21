IMD ने दिल्ली के लिए जारी की आंधी-बारिश की चेतावनी, जानिए कैसा रहेगा मौसम देश Jun 21, 2026

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली को लेकर एक नया पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, रविवार को शहर में बहुत हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसी तरह सोमवार को हल्की बारिश, गरज और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार से शनिवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। रविवार को हल्की बारिश के साथ दिन की शुरुआत होगी। इस दौरान दिन का तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। रातें भी गर्म ही बनी रहेंगी, पारा लगभग 28.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।