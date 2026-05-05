तेलंगाना में IMD का येलो अलर्ट, 7 मई तक आंधी-बारिश बढ़ाएगी मुश्किल

तेलंगाना में आंधी-तूफान का पूर्वानुमान

सभी जिलों में मध्यम बारिश और तूफानों के लिए अलर्ट जारी है। मौसम विशेषज्ञ टी बालाजी, जो सोशल मीडिया पर "तेलंगाना वेदरमैन" के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी 5 से 7 मई के बीच तेज आंधी-तूफान आने की आशंका जताई है।

पिछले सोमवार, 4 मई को तापमान काफी बढ़ गया। जगतियाल में तो पारा 45.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि हैदराबाद के खैरताबाद में 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन लोगों को फिर भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वजह यह है कि शाम के समय मौसम में होने वाले बदलावों से यात्रा में दिक्कतें आ सकती हैं।